Usa, l'ex segretario della Difesa: «Trump chiese di sparare ai manifestanti durante le proteste per George Floyd» (Di lunedì 2 maggio 2022) Era il giugno 2020. Migliaia di manifestanti del movimento Black Lives Matter protestavano per la morte di George Floyd, occupando le strade di Washington D.C. e circondando la Casa Bianca. Secondo Mark Esper, ex segretario della Difesa, l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump suggerì di sparare sulla folla. Lo riporta Axios, che cita il libro di memorie di Esper A sacred oath («Un giuramento sacro»), in uscita nei prossimi giorni. «Ma non possiamo sparargli? Sparargli alle gambe o qualcosa del genere», avrebbe chiesto Trump ai suoi consiglieri. «È stato surreale. Seduti di fronte alla scrivania presidenziale, nello Studio Ovale, con questa idea che pesava nell'aria e il presidente tutto rosso in faccia che urlava ...

