Unrae | nuovo crollo delle immatricolazioni ad aprile

(Di lunedì 2 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –immatricolazoni ad. Undovuto secondoal ritardo del decreto attuativo per gli incentivi, che ancora non vede la luce, ha appesantito il già notevoledel mercato, che adsono scese a 97.339 unità complessive. Rispetto ad2021 si registrano 48.000 auto in meno, pari ad un calo del 33,0%, il secondo record negativo degli ultimi 12 mesi. Nei primi quattro mesi il volumeha raggiunto 435.647 unità, circa 160.000 in meno del corrispondente quadrimestre 2021, con una perdita del 26,5%. Fortemente depresso anche il compartoauto ...

Leggi ora: la top 50 delle auto in Italia ad aprile 2022 Il commento di Michele Crisci, riconfermato Presidente dell'UNRAE per il prossimo triennio " La lunga attesa degli incentivi che incombe sul ...A pesare su questi risultati, diversi fattori tra cui le conseguenze della pandemia, la crisi dei chip che ha limitato la disponibilità di auto nuove sul mercato e l'attesa per gli incentivi. Michele ...Sono molteplici i fattori per cui le auto nuove non si vendono, e secondo Unrae, l'Unione Nazionale dei Rappresentanti Autoveicoli Esteri, quello più grande è relativo all'immobilismo del Governo in ...