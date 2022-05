Ungheria continua a fare la guastafeste | restiamo contro l' embargo del gas e del petrolio russo

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'Ungheria continua a restare contraria a qualsiasi embargo dell'Unione europea sulle importazioni russe… - OttobreInfo : RT @ultimenotizie: L'#Ungheria continua a restare contraria a qualsiasi embargo dell'Unione europea sulle importazioni russe di #petrolio e… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'UCRAINA | L'Ungheria continua a restare contraria a qualsiasi embargo dell'Unione europea sulle impor… - FraLauricella : 'L'Ungheria continua resta contraria a qualsiasi embargo dell'Unione europea sulle importazioni di petrolio e gas r… - riccardo_cugusi : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | L'Ungheria continua a restare contraria a qualsiasi embargo dell'Unione europea sulle importazioni russe di pet… -

L'resta decisamente e ufficialmente contraria a qualsiasi embargo dell'Unione europea sulle importazioni russe di petrolio e gas . Lo ha annunciato il portavoce del governo Zoltan Kovacs. 'La ...L'a restare contraria a qualsiasi embargo dell'Unione Europea sulle importazioni russe di petrolio e gas. Lo ha annunciato il portavoce del governo Zoltan Kovacs. La posizione ...Ci sarebbe un quartetto di paesi, che vede l’Italia insieme a Slovacchia e soprattutto Austria e Ungheria, perlomeno recalcitrante. Roma, com’è noto, continua a spingere per fissare un tetto al prezzo ...Riunione dei ministri dell'energia eureopei per una posizione comune di fronte alla richiesta di Mosca di venire pagata in rubli Roma, 2 maggio 2022 - L'Ungheria non si muove dalla sua posizione: ...