Una Squadra | la recensione | Il tennis degli anni Settanta diventa Commedia all’Italiana

La recensione di Una Squadra: il documentario di Domenico Procacci è una docuserie, in onda su Sky Documentaries dal 14 maggio, e in streaming su NOW, e un film nelle sale il 2, 3 e 4 maggio; racconta la Squadra italiana di Coppa Davis degli anni Settanta in modo irresistibile. Ogni volta che parliamo delle grandi squadre della storia dello sport, pensiamo sempre al calcio, al basket, al volley. Ma c'è anche il tennis, uno sport individuale dove, però, c'è una competizione in cui i tennisti hanno l'occasione di diventare una Squadra. Dal 1976 al 1980 l'Italia è stata la Squadra da battere nel tennis. E la competizione di cui parliamo è la Coppa Davis.

