Un altro anno straordinario per il gruppo Mbe Worldwide (Di lunedì 2 maggio 2022) Mbe Worldwide è una piattaforma che offre soluzioni e-commerce, spedizioni, logistica e servizi marketing per pmi e privati Mbe ha chiuso l'anno fiscale 2021 con un fatturato aggregato pari a € 1,01 miliardi (US$ 1,2 miliardi), generato attraverso la sua piattaforma distributiva – composta da oltre 2.900 Centri Servizi in 53 paesi e attiva con diversi marchi (Mail Boxes Etc., PostNet, Pa & Send, AlphaGraphics e Multicopy) – e € 24 miliardi (US$ 28,5 miliardi) di valore lordo delle vendite attraverso la piattaforma e-commerce PrestaShop. Nel 2021 MBE ha concluso con successo diverse acquisizioni strategiche tra cui PrestaShop, Pack & Send, Multicopy e l'acquisto del business dei licenziatari Mbe Uk & Ireland. Inoltre, il gruppo ha aperto 208 nuovi centri servizi a livello globale e ha firmato due nuovi accordi Master ...

