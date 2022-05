Ulturale | non solo cravatte | ecco Ammare | il total look che si ispira ai colori della costiera sorrentina

(Di lunedì 2 maggio 2022), il cravattificio partenopeo che dal 1985 si distingue per l’alta sartorialità delle sue, lancia per la prossima estate, la collezione di abbigliamento estivo che siai. Il nuovofirmato, che per la prima volta veste l’uomo al mare dalla testa ai piedi, si compone quest’anno di abititradizione sartoriale napoletana e prodotti e accessori per la spiaggia e il tempo libero. Sono quattro i costumicollezioneche sino ai pattern tipiciria, l’eredità ...

La Nuova Calabria

" A bbiamo " ha dichiarato Furioso - ,solo un pa trimonio cunico al mondo per avere dat o , per esempio, i na tali a personalità del calibro di Andrea Camilleri, Luigi Pirandello e ..." A bbiamo " ha dichiarato Furioso - ,solo un pa trimonio cunico al mondo per avere dat o , per esempio, i na tali a personalità del calibro di Andrea Camilleri, Luigi Pirandello e ... Arte e cultura, il borgo di Conflenti si appresta a diventare un museo a cielo aperto direttore alle vendite di Ulturale. “Speriamo che con questa novità il nostro cliente affezionato trovi anche il perfetto outfit da mare, e chi magari ancora non conosce la qualità dei nostri prodotti ...