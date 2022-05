Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “La guerra finirà quando vinceremo” (Di lunedì 2 maggio 2022) “La guerra” tra Russia e Ucraina “finirà quando vinceremo”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al giornale greco Kathimerini, risponde a chi gli chiede quando finirà la guerra. “La fiducia nelle promesse e negli impegni da parte della Russia – sottolinea il presidente ucraino – è pari a zero. Putin diceva che non avrebbe mai attaccato l’Ucraina e (i russi, ndr) hanno usato bombe al fosforo vietate a Mariupol, Kharkiv, Zaporizhzhia e altrove”. Zelensky ha poi annunciato l’intenzione di recarsi ad Atene “quando vinceremo la guerra”. “Ho visitato la Grecia molte volte, principalmente Rodi e Creta, ma mai Atene”, ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) “La” tra Russia e”. Così il presidente ucraino, Volodymyr, in un’intervista al giornale greco Kathimerini, risponde a chi gli chiedela. “La fiducia nelle promesse e negli impegni da parte della Russia – sottolinea il presidente ucraino – è pari a zero. Putin diceva che non avrebbe mai attaccato l’e (i russi, ndr) hanno usato bombe al fosforo vietate a Mariupol, Kharkiv, Zaporizhzhia e altrove”.ha poi annunciato l’intenzione di recarsi ad Atene “la”. “Ho visitato la Grecia molte volte, principalmente Rodi e Creta, ma mai Atene”, ha ...

