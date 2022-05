Ultime Notizie – Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito: crescono Pd e Lega (Di lunedì 2 maggio 2022) Fratelli d’Italia, Pd e Lega crescono. M5S in calo. E’ il quadro del Sondaggio Swg per il Tg La7. Fratelli d’Italia guadagna lo 0,4% e si conferma primo partito con il 22,1% nelle intenzioni di voto se oggi si andasse alle urne. Stesso progresso per il Pd, che si attesta al 21,6%. La Lega cresce dello 0,2% e ora vale il 15,8%. Passo indietro del M5S che cede lo 0,2% e scende al 12,5%. Stesso calo per Forza Italia, ora all’8%. Azione/+Europa al 5,3%. Seguono Sinistra Italiana al 2,4%, Verdi al 2,3% Mdp-Articolo 1 al 2,3% e Italia Viva al 2,2%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022), Pd e. M5S in calo. E’ il quadro delo Swg per il Tg La7.guadagna lo 0,4% e si confermacon il 22,1% nelle intenzioni di voto se oggi si andasse alle urne. Stesso progresso per il Pd, che si attesta al 21,6%. Lacresce dello 0,2% e ora vale il 15,8%. Passo indietro del M5S che cede lo 0,2% e scende al 12,5%. Stesso calo per Forza Italia, ora all’8%. Azione/+Europa al 5,3%. Seguono Sinistra Italiana al 2,4%, Verdi al 2,3% Mdp-Articolo 1 al 2,3% e Italia Viva al 2,2%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

