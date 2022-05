Ultime Notizie – Rieti, insulti razzisti a minorenne: denunciate coetanee (Di lunedì 2 maggio 2022) Nei giorni scorsi, gli Agenti del Posto di Polizia di Passo Corese della Questura di Rieti hanno denunciato quattro ragazze minorenni resesi responsabili dei reati di atti persecutori e diffamazione, aggravati dalle finalità di discriminazione e di odio razziale, commessi a danno di una loro coetanea. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno ascoltato una minorenne, residente in provincia di Roma, che, in compagnia del suo genitore, ha raccontato di aver subito da mesi reiterate minacce e molestie a sfondo razziale, a causa della sua carnagione poiché la madre è di origine africana, ad opera di alcune sue coetanee, un gruppo di sei ragazze che più volte l’hanno attesa alla abituale fermata dell’autobus utilizzata dalla minore per recarsi in una scuola romana offendendola con epiteti a sfondo sessuale e razzista. La gang giovanile ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) Nei giorni scorsi, gli Agenti del Posto di Polizia di Passo Corese della Questura dihanno denunciato quattro ragazze minorenni resesi responsabili dei reati di atti persecutori e diffamazione, aggravati dalle finalità di discriminazione e di odio razziale, commessi a danno di una loro coetanea. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno ascoltato una, residente in provincia di Roma, che, in compagnia del suo genitore, ha raccontato di aver subito da mesi reiterate minacce e molestie a sfondo razziale, a causa della sua carnagione poiché la madre è di origine africana, ad opera di alcune sue, un gruppo di sei ragazze che più volte l’hanno attesa alla abituale fermata dell’autobus utilizzata dalla minore per recarsi in una scuola romana offendendola con epiteti a sfondo sessuale e razzista. La gang giovanile ha ...

Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - sole24ore : ?? “L’Italia è in prima fila tra chi non solo adotta sanzioni anti-russe, ma promovue anche tutte le iniziative in q… - sole24ore : ?? #Zelensky: «In questa guerra tra #Russia e #Ucraina l’#Italia si è schierata al nostro fianco in modo chiaro»… - zazoomblog : Ucraina ultime notizie. Usa: Presto Biden a Kiev. Lavrov: Italia in prima fila contro Russia - #Ucraina #ultime… - News24_it : Covid, le notizie di oggi: al via nuove norme su mascherine e Green Pass, in Germania nessun decesso: prima volta d… -