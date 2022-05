Ultime Notizie – Omicron 4 e 5, Bassetti: “Da dati Sudafrica meno aggressive della 1” (Di lunedì 2 maggio 2022) Le sottovarianti del Covid Omicron 4 e 5 si confermerebbero meno ‘cattive’ della variante originaria Omicron 1, secondo dati Sudafricani che confrontano la severità delle forme riportate nei ricoverati per Covid-19 dal 5 marzo 2020 al 23 aprile 2022. “In Sudafrica crescono le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5. Ma il dato delle forme gravi conferma il trend di minor aggressività delle sottovarianti”, scrive su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, postando i risultati della rilevazione. “La media dei ricoveri con BA.4 e 5 è di 2 giorni vs 4 per BA.1. Forme gravi 23,4% vs 33,8%. Evoluzione più benigna del virus”. Guardando allo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) Le sottovarianti del Covid4 e 5 si confermerebbero‘cattive’variante originaria1, secondoni che confrontano la severità delle forme riportate nei ricoverati per Covid-19 dal 5 marzo 2020 al 23 aprile 2022. “Increscono le sottovarianti diBA.4 e BA.5. Ma il dato delle forme gravi conferma il trend di minor aggressività delle sottovarianti”, scrive su Facebook Matteo, direttoreClinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, postando i risultatirilevazione. “La media dei ricoveri con BA.4 e 5 è di 2 giorni vs 4 per BA.1. Forme gravi 23,4% vs 33,8%. Evoluzione più benigna del virus”. Guardando allo ...

