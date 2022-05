Ultime Notizie – Decreto energia, Draghi: “Affrancarsi prima possibile da gas russo” (Di lunedì 2 maggio 2022) Decreto energia, per il gas russo la “strategia del governo è quella di Affrancarsi il più rapidamente possibile e il progresso fatto in questi mesi è straordinario”. Il premier Mario Draghi in conferenza stampa parla di un “provvedimento molto articolato” che intende “difendere il potere di acquisto delle famiglie e la capacità produttiva delle imprese ma è molto articolato nel senso che si estende in molte aree “. “Approviamo molte liberalizzazioni importanti e riforme nel settore delle rinnovabili. Queste liberalizzazioni, queste semplificazioni ci permettono di affrontare la transizione ecologica e far fare quello che scatto negli investimenti sulle rinnovabili che contribuiranno a renderci più indipendenti dal gas russo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022), per il gasla “strategia del governo è quella diil più rapidamentee il progresso fatto in questi mesi è straordinario”. Il premier Marioin conferenza stampa parla di un “provvedimento molto articolato” che intende “difendere il potere di acquisto delle famiglie e la capacità produttiva delle imprese ma è molto articolato nel senso che si estende in molte aree “. “Approviamo molte liberalizzazioni importanti e riforme nel settore delle rinnovabili. Queste liberalizzazioni, queste semplificazioni ci permettono di affrontare la transizione ecologica e far fare quello che scatto negli investimenti sulle rinnovabili che contribuiranno a renderci più indipendenti dal gas”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...

