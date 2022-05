Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 730 contagi: bollettino 2 maggio (Di lunedì 2 maggio 2022) Sono 730 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 maggio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati via social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi positivi sono 730 su 4.823 test di cui 1.429 tamponi molecolari e 3.394 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,14% (67,5% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post pubblicato su Telegram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) Sono 730 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati via social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi positivi sono 730 su 4.823 test di cui 1.429 tamponi molecolari e 3.394 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,14% (67,5% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post pubblicato su Telegram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

