Ultime Notizie – Concerto 1 maggio, Ordine medici Roma: “Mascherina avrebbe aiutato” (Di lunedì 2 maggio 2022) Magi: “Omicron rapida, sapremo presto effetto, rischio rialzo casi c’è ma speriamo in bella stagione” “La folla di persone al Concerto del primo maggio? Certo sarebbe stato meglio usare la Mascherina, come aveva raccomandato anche l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. Omicron, in ogni caso, viaggia velocemente. E’ una variante molto rapida, in pochi giorni vedremo se ci saranno conseguenze” sul fronte Covid. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, sottolineando però che “il fatto che ormai sia saltato il tracciamento non ci può garantire di avere un quadro davvero reale dei contagi legati all’evento. Quelli sulle ospedalizzazioni sono gli unici dati concreti e speriamo che restino stabili”. “Continuo a dire che non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) Magi: “Omicron rapida, sapremo presto effetto, rischio rialzo casi c’è ma speriamo in bella stagione” “La folla di persone aldel primo? Certo sarebbe stato meglio usare la, come aveva raccomandato anche l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. Omicron, in ogni caso, viaggia velocemente. E’ una variante molto rapida, in pochi giorni vedremo se ci saranno conseguenze” sul fronte Covid. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il presidente dell’deidi, Antonio Magi, sottolineando però che “il fatto che ormai sia saltato il tracciamento non ci può garantire di avere un quadro davvero reale dei contagi legati all’evento. Quelli sulle ospedalizzazioni sono gli unici dati concreti e speriamo che restino stabili”. “Continuo a dire che non ...

Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - sole24ore : ?? “L’Italia è in prima fila tra chi non solo adotta sanzioni anti-russe, ma promovue anche tutte le iniziative in q… - sole24ore : ?? #Zelensky: «In questa guerra tra #Russia e #Ucraina l’#Italia si è schierata al nostro fianco in modo chiaro»… - GabrielePollast : RT @AmalaTV_: ?? LIVE! Ore 13:45 ?? 1 anno di #AmalaTV, un anno di #Famala! Vi aspettiamo su #Twitch per il Classico dailyupdate con le ult… - CsvMarche : 'Gli obblighi di trasparenza per gli Ets' è il prossimo corso targato CSV. Al via le iscrizioni. -