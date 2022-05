Ultime Notizie – Cagliari, via Mazzarri: esonero, Agostini nuovo allenatore (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Cagliari esonera l’allenatore Walter Mazzarri. “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Walter Mazzarri dal suo incarico di allenatore della prima squadra”, si legge nella nota del club. Al posto di Mazzarri in arrivo il tecnico della Primavera rossoblu Alessandro Agostini. Mazzarri era subentrato a Semplici alla quarta giornata: in campionato ha ottenuto 6 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte. La formazione sarda è quart’ultima con 28 punti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) Ilesonera l’Walter. “IlCalcio comunica di aver sollevato Walterdal suo incarico didella prima squadra”, si legge nella nota del club. Al posto diin arrivo il tecnico della Primavera rossoblu Alessandroera subentrato a Semplici alla quarta giornata: in campionato ha ottenuto 6 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte. La formazione sarda è quart’ultima con 28 punti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

