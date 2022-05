Ultime Notizie – Bonus 200 euro sotto 35.000 euro e pensionati, come verrà pagato (Di lunedì 2 maggio 2022) come verrà pagato il Bonus da 200 euro una tantum per i lavoratori con redditi fino a 35mila euro e per i pensionati, misura contenuta nel dl approvato oggi dal Cdm? “Sui pensionati non c’è molta difficoltà a capire come lo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro ad erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile – chiarisce il premier Mario Draghi in conferenza stampa – Non è che anticipano e non lo vedono più o lo rivedono dopo un anno, ma vengono ristorati al primo pagamento utile”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022)ilda 200una tantum per i lavoratori con redditi fino a 35milae per i, misura contenuta nel dl approvato oggi dal Cdm? “Suinon c’è molta difficoltà a capirelo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro ad erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile – chiarisce il premier Mario Draghi in conferenza stampa – Non è che anticipano e non lo vedono più o lo rivedono dopo un anno, ma vengono ristorati al primo pagamento utile”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 18.896 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Agenzia_Ansa : L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'Ospedale Sant'Orsola dove era ricoverato e da dove… - sole24ore : ?? “L’Italia è in prima fila tra chi non solo adotta sanzioni anti-russe, ma promovue anche tutte le iniziative in q… - zazoomblog : Ultime Notizie – Lavrov a Zona Bianca Draghi: “Un comizio ha detto cose false e oscene” - #Ultime #Notizie #Lavrov… - bizcommunityit : Covid: Gimbe, nell'ultima settimana la curva dei contagi riprende a scendere. Nelle ultime 24 ore 18.896 nuovi cont… -