Ultime calciomercato | Jorginho alla Juventus? Notizia dall’Inghilterra

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 maggio 2022) Gli accostamenti di mercato frae lanon sono oramai nuovi, ma stavolta la novità riguarda un importante passo in avanti nella trattativa. In Inghilterra sono sicuri tanto da rivelare un aspetto di grande interesse avvenuto fra le due parti. Lastudia le mosse di mercato: individuato l’ex Napoli per il centrocampo Attualmente la, situatasiquarta posizione della classifica di Serie A, gode ancora della lotta aperta per il terzo posto da aggiudicarsi con il Napoli. Al contempo però studia già le prossime mosse di mercato per rafforzare la sua rosa e per puntare ad un obiettivo di prestigio la prossima stagione. A tal proposito, i bianconeri per il centrocampo individuano l’italo-brasiliano, il quale è reduce da una stagione del ...