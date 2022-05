Ucraina ultime notizie. Usa: Presto Biden a Kiev. Lavrov: Italia in prima fila contro Russia (Di lunedì 2 maggio 2022) Schiff ha fatto sapere che è solo questione di tempo prima che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, visiti l’Ucraina. Volodin ha sostenuto che tutti i capi di Stato dei Paesi che forniscono armi all’Ucraina devono essere consegnati alla giustizia come criminali di guerra. Baerbock ha dichiarato che la Germania si sta preparando a imporre l’embargo sul petrolio russo e si sta muovendo per tagliare ’’il prima possibile’’ la sua dipendenza energetica da Mosca. Sono riprese questa mattina le operazioni di evacuazione dei civili da Mariupol. Due potenti esplosioni sono state udite nella città russa di Belgorod nelle prime ore di oggi. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 maggio 2022) Schiff ha fatto sapere che è solo questione di tempoche il presidente degli Stati Uniti, Joe, visiti l’. Volodin ha sostenuto che tutti i capi di Stato dei Paesi che forniscono armi all’devono essere consegnati alla giustizia come criminali di guerra. Baerbock ha dichiarato che la Germania si sta preparando a imporre l’embargo sul petrolio russo e si sta muovendo per tagliare ’’ilpossibile’’ la sua dipendenza energetica da Mosca. Sono riprese questa mattina le operazioni di evacuazione dei civili da Mariupol. Due potenti esplosioni sono state udite nella città russa di Belgorod nelle prime ore di oggi.

