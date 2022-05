Ucraina ultime notizie. Israele convoca ambasciatore russo. Bennett: Lavrov ha detto gravi menzogne (Di lunedì 2 maggio 2022) Lavrov, Zelensky ebreo? Per me anche Hitler lo era, i maggiori antisemiti erano ebrei. Sono riprese questa mattina le operazioni di evacuazione dei civili da Mariupol. Due potenti esplosioni sono state udite nella città russa di Belgorod nelle prime ore di oggi Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 maggio 2022), Zelensky ebreo? Per me anche Hitler lo era, i maggiori antisemiti erano ebrei. Sono riprese questa mattina le operazioni di evacuazione dei civili da Mariupol. Due potenti esplosioni sono state udite nella città russa di Belgorod nelle prime ore di oggi

sole24ore : ?? “L’Italia è in prima fila tra chi non solo adotta sanzioni anti-russe, ma promovue anche tutte le iniziative in q… - sole24ore : ?? #Zelensky: «In questa guerra tra #Russia e #Ucraina l’#Italia si è schierata al nostro fianco in modo chiaro»… - SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, la cartina dell'invasione #russa. Tutte le ultime news: - Mauxa : A Irpin e i militari sorvegliano il poste distrutto. #Guerra #Ucraina - Russia: reportage giornaliero, immagini… - mariosalis : RT @HSkelsen: ?? L'enclave filorussa della #Transnistria tra #Moldavia e #Ucraina ha stampato già oggi un giornale datato però domani, 02/0… -