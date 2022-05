Ucraina ultime notizie. Bombe su Odessa. Germania, pronti a embargo su petrolio russo (Di lunedì 2 maggio 2022) Infiamma la polemica sulle parole del ministro degli Esteri russo, Lavrov: «Zelensky ebreo? Per me anche Hitler lo era, i maggiori antisemiti erano ebrei». Sul fronte della guerra commerciale e sanzionatoria, la Germania si dice «pronta» all’embargo sul petrolio russo, avvallando uno dei punti più critici del pacchetto di misure predisposto dalla Commissione Ue. Sono riprese questa mattina le operazioni di evacuazione dei civili da Mariupol, che vanno a rilento. Due potenti esplosioni sono state udite nella città russa di Belgorod nelle prime ore di oggi. Media: nuovo attacco russo a Azovstal, scoppiato incendio i Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 maggio 2022) Infiamma la polemica sulle parole del ministro degli Esteri, Lavrov: «Zelensky ebreo? Per me anche Hitler lo era, i maggiori antisemiti erano ebrei». Sul fronte della guerra commerciale e sanzionatoria, lasi dice «pronta» all’sul, avvallando uno dei punti più critici del pacchetto di misure predisposto dalla Commissione Ue. Sono riprese questa mattina le operazioni di evacuazione dei civili da Mariupol, che vanno a rilento. Due potenti esplosioni sono state udite nella città russa di Belgorod nelle prime ore di oggi. Media: nuovo attaccoa Azovstal, scoppiato incendio i

