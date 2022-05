Ucraina news: missili su chiesa a Odessa, morto 15enne (Di lunedì 2 maggio 2022) Putin pronto a dichiarare "guerra totale" il 9 maggio Roma, 2 maggio 2022 - Nel 68esimo giorno di guerra in Ucraina è iniziata la seconda evacuazione dall' acciaieria di Mariupol , dopo che ieri 100 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Putin pronto a dichiarare "guerra totale" il 9 maggio Roma, 2 maggio 2022 - Nel 68esimo giorno di guerra inè iniziata la seconda evacuazione dall' acciaieria di Mariupol , dopo che ieri 100 ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA 'Sulle fake news di Lavrov sentiremo i vertici Agcom e Rai' annuncia il presidente del Copasir Urso. Fuorte… - espressonline : Nel libro della coraggiosa giornalista assassinata erano riportate con precisione le denunce della corruzione e del… - repubblica : Donald Trump: 'Con me Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina'. E chiede 'test cognitivo' per Biden - spe1977 : RT @AleGuerani: Intanto il Newyorker scrive apertamente che la guerra in Ucraina è una proxy war USA. Spiace per la nostra 'stampa libera'… - Paolo_Tumolo : RT @AleGuerani: Intanto il Newyorker scrive apertamente che la guerra in Ucraina è una proxy war USA. Spiace per la nostra 'stampa libera'… -