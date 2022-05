Ucraina, Mosca: “197mila bambini trasferiti in Russia” (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Quasi 197mila bambini sono stati evacuati dall’Ucraina in Russia dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio. E’ quanto rende noto il ministero della Difesa russo. In totale sono quasi 1,1 milioni gli ucraini trasferiti, aggiungono le fonti di Mosca, affermando che solo nelle ultime 24 ore “senza la partecipazione delle autorità ucraine” sono arrivate in Russia 11.550 persone tra cui oltre 1.800 bambini. Secondo quanto rende noto l’Ufficio del procuratore generale ucraino dall’inizio della guerra in Ucraina sono stati 219 i bambini rimasti uccisi e 405 i feriti. Queste cifre, però, aggiunge, “non sono definitive”. Secondo il rapporto il maggior numero di vittime tra i bambini si registra ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Quasisono stati evacuati dall’indall’inizio dell’invasione il 24 febbraio. E’ quanto rende noto il ministero della Difesa russo. In totale sono quasi 1,1 milioni gli ucraini, aggiungono le fonti di, affermando che solo nelle ultime 24 ore “senza la partecipazione delle autorità ucraine” sono arrivate in11.550 persone tra cui oltre 1.800. Secondo quanto rende noto l’Ufficio del procuratore generale ucraino dall’inizio della guerra insono stati 219 irimasti uccisi e 405 i feriti. Queste cifre, però, aggiunge, “non sono definitive”. Secondo il rapporto il maggior numero di vittime tra isi registra ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mattarella: 'La guerra insensata di Mosca non laceri i legami europei. La condanna della Russia non può… - MediasetTgcom24 : La tv di Stato russa: 'Con il missile Poseidon possiamo cancellare la Gran Bretagna' - VIDEO #russia #ucraina… - bendellavedova : Per #Lavrov i massacri di #Bucha sono fake e l’Ucraina è nelle mani dei nazisti: totalmente fuori dalla realtà. Par… - franconemarisa : RT @MediasetTgcom24: Casa Bianca: stop propaganda russa, Usa e Nato non sono in guerra #russia #ucraina #kiev #mosca #putin #zelensky http… - Gliamicidisemp1 : RT @TgLa7: #UkraineRussiaWar L'Ungheria sarebbe stata informata in anticipo dalla Russia della sua volontà di invadere l'Ucraina, durante l… -