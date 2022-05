Ucraina, l'oligarca Tinkov costretto a vendere le quote della sua banca dopo aver criticato la guerra (Di lunedì 2 maggio 2022) Oleg Tinkov, ex miliardario russo, fondatore della banca Tinkoff , pubblicava un post su Instagram alla fine di aprile, in cui si schierava contro la guerra . Lo faceva consapevole delle conseguenze. ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 maggio 2022) Oleg, ex miliardario russo, fondatoreTinkoff , pubblicava un post su Instagram alla fine di aprile, in cui si schierava contro la. Lo faceva consapevole delle conseguenze. ...

marketingpmi : RT @Daniele_Manca: Oleg Tinkov, ex oligarca che aveva criticato la guerra, ha spiegato al New York Times di essere stato costretto a vender… - Daniele_Manca : Oleg Tinkov, ex oligarca che aveva criticato la guerra, ha spiegato al New York Times di essere stato costretto a v… - justgio_13 : L'attore francese Gerard Depardieu che nel 2013 arrivò a prendere la nazionalità russa ha scaricato lo Zar - adrianabiffis : RT @ilgiornale: Una 63enne ucraina ha rischiato la vita per riportare a casa il nipotino di 10 anni, decisivo l’intervento dell’oligarca ru… - Claudio88062338 : @CristinaMolendi @nuccia20 Te l'ho spiegato prima secondo oligarca che è fuggito e adesso Lui sta parlando Eh non è… -