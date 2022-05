Ucraina: Letta, 'spot Lavrov inaccettabile, onta per Italia' (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - “'Buon lavoro, Ministro Lavrov'. L'abisso. Ma quel che è più grave è che la vicenda dello spot da propaganda di guerra anti Ucraina stia passando, con solo pochi scossoni. Siamo così pochi a pensare che non sia possibile, né accettabile? E che sia un'onta per Italia intera? #Retequattro". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - “'Buon lavoro, Ministro'. L'abisso. Ma quel che è più grave è che la vicenda delloda propaganda di guerra antistia passando, con solo pochi scossoni. Siamo così pochi a pensare che non sia possibile, né accettabile? E che sia un'perintera? #Retequattro". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

