Ucraina, Kiev: "Lavrov offensivo per Zelensky, Israele e popolo ebraico" (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – "Lavrov non ha potuto fare a meno di lasciar trasparire il radicato antisemitismo delle élite russe. Le sue atroci osservazioni sono offensive per il Presidente Zelensky, l'Ucraina, Israele e il popolo ebraico. Più in generale, dimostrano che la Russia di oggi è piena di odio verso le altre nazioni". Ad affermarlo in un tweet è il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba commentando le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, di ieri a Zona Bianca su Rete4. Lavrov ha affermato che "anche Hitler aveva sangue ebreo. Non significa assolutamente nulla. Il saggio popolo ebraico dice che gli antisemiti più ardenti sono di solito ebrei".

