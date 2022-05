Ucraina: Fedeli (Pd), 'Lavrov senza contraddittorio, vergogna per Italia' (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Lo spazio televisivo, senza contraddittorio, offerto alla propaganda del ministro Lavrov. Un'indecenza che offende l'informazione, ma soprattutto le vittime in Ucraina. Una vergogna anche per l'Italia. Serve responsabilità nel raccontare la guerra. Basta disinformazione! #Rete4". Così Valeria Fedeli del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Lo spazio televisivo,, offerto alla propaganda del ministro. Un'indecenza che offende l'informazione, ma soprattutto le vittime in. Unaanche per l'. Serve responsabilità nel raccontare la guerra. Basta disinformazione! #Rete4". Così Valeriadel Pd su twitter.

