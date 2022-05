Ucraina, Draghi: Lega - M5s contro armi? Posizione Italia non cambia (Di lunedì 2 maggio 2022) "Siamo un paese democratico, c'è una varietà di posizioni, è abbastanza normale. Ma la Posizione Italiana su politica estera, guerra in Ucraina e lealtà agli alleati non è in discussione, grazie alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) "Siamo un paese democratico, c'è una varietà di posizioni, è abbastanza normale. Ma lana su politica estera, guerra ine lealtà agli alleati non è in discussione, grazie alla ...

La7tv : #inonda Guerra in Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'Sconfiggere una potenza atomica è un ossimoro, non può esistere un… - fattoquotidiano : “Qui mi pare che da qualche parte ci sia una singolare idea, e cioè che questa guerra sia l’occasione per sconfigge… - Adnkronos : Secondo il Financial Times, 'il nuovo e duro approccio del premier Mario #Draghi con la #Russia segna uno dei più g… - boborock55 : @Agenzia_Ansa @allegra134 #Draghi su #Conte: «Cerco la pace, l’Italia non si deve riposizionare, ma se l'Ucraina no… - semeoro1 : RT @ottogattotto: #Draghi secco su #Conte: «Cerco la pace, l’Italia non si deve riposizionare, ma se l'Ucraina non riesce a difendersi avre… -