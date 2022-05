Ucraina diretta, ?Mosca: «Criminale di guerra chi dà armi a Kiev». Mariupol, ancora 200 civili e 20 bambini nell'acciaieria (Di lunedì 2 maggio 2022) guerra Russia-Ucraina, diretta. Nuova evacuazione di civili da Mariupol: circa 80 persone sono uscite dalle acciaierie di Azovstal nel corso di un?operazione coordinata dall'Onu. I civili... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 2 maggio 2022)Russia-. Nuova evacuazione dida: circa 80 persone sono uscite dalle acciaierie di Azovstal nel corso di un?operazione coordinata dall'Onu. I...

LuigiBrugnaro : ???? Al @teatrolafenice in scena la prestigiosa National Symphony Orchestra of Ukraine diretta da Volodymyr Sirenko e… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La cronaca della giornata - 'False e deliranti'. Così Dani Dayan, presidente di Yad Vashem, il Museo dell… - Corriere : ?? Un aereo militare russo ha violato lo spazio aereo svedese - INBUCASEMPRE : RT @nemiroski: @gennaromigliore Se inviti il ministro degli Esteri di uno stato straniero e poi lo sbugiardi in diretta potrebbe nascerne u… - cielo0711 : RT @LuigiBrugnaro: ???? Al @teatrolafenice in scena la prestigiosa National Symphony Orchestra of Ukraine diretta da Volodymyr Sirenko e Joha… -