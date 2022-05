(Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Il senatore, ex anticasta oggi incollato alla poltrona, nonostante in antitesi clamorosa alla maggioranza che lo ha eletto, sia trasparente". Così il Questore della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Edmondo. "Anziché proclamare la sua aderenza alla Costituzione,pur di salvare la Presidenza della Commissione Esteri del Senato, chiarisca da quanto tempo non sente o incontra esponenti del Regime Russo. I cittadini italiani, le cui opinioni proclama di voler difendere, devono sapere, per poter giudicare serenamente, quando ha incontrato o sentito esponenti della classe dirigente, o ad essa collegata, della Federazione Russa”.

TV7Benevento : Ucraina: Cirielli (Fdi), 'immediate dimissioni Petrocelli' - -

