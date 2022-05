Ucraina, attacco a Odessa: “Morti e feriti” (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, missili su Odessa. “Per ora è stata accertata una vittima, si tratta di un 13enne, mentre una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita” denuncia il capo dell’amministrazione statale regionale di Odessa, Maksym Marchenko, ma le vittime “potrebbero essere molte di più”. Sembra che sia stato danneggiato anche un edificio religioso, spiega il comando militare meridionale, che parla di una chiesa ortodossa vicina all’aeroporto. AZOVSTAL – Intanto lo stabilimento Azovstal di Mariupol è stato nuovamente attaccato dalle forze russe ed è scoppiato un incendio in seguito al bombardamento. Lo riferisce ‘Ukrainska Pravda’ sottolineando che i membri del battaglione Azov sarebbero ancora vivi, ma vengono presi di mira sia dall’artiglieria che dagli aerei. KIEV – I militari ucraini hanno annunciato di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra-Russia, missili su. “Per ora è stata accertata una vittima, si tratta di un 13enne, mentre una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita” denuncia il capo dell’amministrazione statale regionale di, Maksym Marchenko, ma le vittime “potrebbero essere molte di più”. Sembra che sia stato danneggiato anche un edificio religioso, spiega il comando militare meridionale, che parla di una chiesa ortodossa vicina all’aeroporto. AZOVSTAL – Intanto lo stabilimento Azovstal di Mariupol è stato nuovamente attaccato dalle forze russe ed è scoppiato un incendio in seguito al bombardamento. Lo riferisce ‘Ukrainska Pravda’ sottolineando che i membri del battaglione Azov sarebbero ancora vivi, ma vengono presi di mira sia dall’artiglieria che dagli aerei. KIEV – I militari ucraini hanno annunciato di ...

