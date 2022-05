Tumore al seno, spunta la nuova causa che può portare a morire: ecco cosa controllare (Di lunedì 2 maggio 2022) spunta la nuova causa che può portare alla morte riguardo il Tumore al seno: ecco cosa c’è da sapere e quali controlli effettuare Tra i tumori che colpiscono sempre più donne è quello tra i più conosciuti, il Tumore al seno o Tumore alla mammella. Per via del suo aspetto esteriore, esso è quello descritto nei documenti antichi, la più importante descrizione della malattia risale al 1.600 a.C. in Egitto trattati con cauterizzazione. Questa malattia rappresenta il 25% di tutti i casi del Tumore nelle donne. curiosità sulla malattia (foto web)Il Tumore alla mammella in quasi tutto il mondo, rappresenta uno dei tumori più invasiva tra tanti. Infatti ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 2 maggio 2022)lache puòalla morte riguardo ilalc’è da sapere e quali controlli effettuare Tra i tumori che colpiscono sempre più donne è quello tra i più conosciuti, ilalalla mammella. Per via del suo aspetto esteriore, esso è quello descritto nei documenti antichi, la più importante descrizione della malattia risale al 1.600 a.C. in Egitto trattati con cauterizzazione. Questa malattia rappresenta il 25% di tutti i casi delnelle donne. curiosità sulla malattia (foto web)Ilalla mammella in quasi tutto il mondo, rappresenta uno dei tumori più invasiva tra tanti. Infatti ...

