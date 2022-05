Trek - Segafredo, gli 8 per il Giro e l'omaggio alla storia italiana (Di lunedì 2 maggio 2022) Bellissimo. E' stato unanime il coro dei consensi per il modo molto originale e creativo con il quale la Trek - Segafredo ha presentato gli 8 corridori al via del Giro d'Italia numero 105, che scatta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 maggio 2022) Bellissimo. E' stato unanime il coro dei consensi per il modo molto originale e creativo con il quale laha presentato gli 8 corridori al via deld'Italia numero 105, che scatta ...

Gazzetta_it : Trek-Segafredo, gli 8 per il Giro e l’omaggio alla storia italiana - tuttobiciweb_it : La Trek-Segafredo non è mai banale e ha presentato così i suoi 8 uomini per il #Giro - videoscyclisme : Giro : la Trek-Segafredo avec Mollema et Ciccone - cyclismactu : Tour d'Italie : Trek-Segafredo avec Bauke Mollema et Giulio Ciccone #Giro #Mollema #Ciccone #Theuns #Lopez #Mosca - SpazioCiclismo : La Trek-Segafredo ha scelto i suoi artisti per la Corsa Rosa #Giro105 -