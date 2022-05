Toyota Proace City electric e City Verso electric | si amplia la gamma dei commerciali 100% elettrici – FOTO

Auto_Aziendali : ?? La Casa giapponese presenta il suo nuovo veicolo commerciale leggero, adesso in versione completamente elettrica… -

Fleet Magazine

... Fiat E - Ducato, Ford E - Transit, Mercedes Citan, Nissan e - Nv200, Opel Movano - e, Peugeot e - Expert,. I tempi sono cambiati e le preoccupazioni ambientali stanno guidando il ...... la multispazio elettrica torinese - gemella di Citroën ë - SpaceTourer , Opel Zafira - e Life , Peugeot e - Traveller eVerso Electric - non è rivolta alle famiglie (parola ... Toyota Proace City Electric: tanto spazio… zero emissioni e ripieg. con schienali abbatt., Fila 3 sedile passeggeri a panchetta 3 posti removibile a schienale fisso, Freno di stazionamento elettronico, Garanzia Toyota For You fino a 10 anni o 250.000 Km, HAC ...Lo sterzo leggero ma preciso, lo spunto vivace, la silenziosità e l’ottima visibilità agevolano la guida in città. Ottima anche l'autonomia che supera i 300 km per ricarica. Disponibile in pronta ...