Torna pressing Pd su proporzionale | spinta da tutti big dem

(Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – La novità è che sia parlare di legge elettoralee che a farlo, oggi ad un partecipato seminario alla Camera organizzato da Left Wing di Matteo Orfini, sono statii big del Pd. I ministri Lorenzo Guerini, Dario Franceschini e Andrea Orlando con Nicola Zingaretti, la capogruppo Debora Serracchiani, i presidenti delle commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato, Giuseppe Brescia dei 5 Stelle e Dario Parrini, ed ancora Andrea Giorgis, Andrea Marcucci solo per citare alcuni dei presenti. Ad intervenire anche il ‘braccio destro’ di Enrico Letta, il coordinatore della segreteria dem, Marco Meloni. E se gli altri big Pd si erano già espressi, in diverse occasioni anche in sede di Direzione, suloggi anche il ‘plenipoteziario’ del segretario dem ha aperto la ...