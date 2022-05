Torino, scontri tra manifestanti e polizia al corteo del Primo Maggio (Di lunedì 2 maggio 2022) Primo Maggio caldo a Torino. Alcuni manifestanti del corteo del Primo Maggio e le forze di polizia sono venute a contatto durante la manifestazione per la festa dei Lavoratori. Da un lato l’ala radicale della Sinistra torinese, tra cui aderenti al movimento No Tav e del centro sociale Askatasuna. Dall’altro gli uomini della questura, che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 maggio 2022)caldo a. Alcunideldele le forze disono venute a contatto durante la manifestazione per la festa dei Lavoratori. Da un lato l’ala radicale della Sinistra torinese, tra cui aderenti al movimento No Tav e del centro sociale Askatasuna. Dall’altro gli uomini della questura, che L'articolo proviene da Inews24.it.

