Tinkov costretto a vendere le azioni della sua banca: «Ero in ostaggio. Non ho potuto negoziare» (Di lunedì 2 maggio 2022) Due settimane fa, il magnate russo aveva definito la guerra in Ucraina «folle» in un post Instagram. La cessione è la punizione voluta da Putin. È tornato a parlare in un’intervista al New York Times: «Potrebbero uccidermi» Leggi su corriere (Di lunedì 2 maggio 2022) Due settimane fa, il magnate russo aveva definito la guerra in Ucraina «folle» in un post Instagram. La cessione è la punizione voluta da Putin. È tornato a parlare in un’intervista al New York Times: «Potrebbero uccidermi»

