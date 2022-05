The Voice Senior: rivelati i nomi dei nuovi giudici (Di lunedì 2 maggio 2022) Torna The Voice Senior. Dopo una prima edizione un po’ fallimentare, il programma si è ripreso diventando un dopo cena per i telespettatori molto gradito. Cosa fondamentale? Il cast e i conduttori. L’anno scorso con Clementino, e non solo, le risate non sono sicuramente mancate. Vediamo chi ci sorprenderà quest’anno. Leggi anche: Nello Buongiorno: chi è la voce di The Voice Senior, età, carriera e le collaborazioni con la Rai La conferma del programma Sicuramente Antonella Clerici ha dato qualcosa al programma che l’ha reso speciale. La sua conduzione, segnata da una forte esperienza, è sempre unica e professionale. Infatti gli ascolti hanno superato il 20% e questa è stata una grade dimostrazione di come il suo lavoro sia ancora, giustamente, ripagato dal pubblico. Il sorriso che ci accompagna da anni è pronto per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 maggio 2022) Torna The. Dopo una prima edizione un po’ fallimentare, il programma si è ripreso diventando un dopo cena per i telespettatori molto gradito. Cosa fondamentale? Il cast e i conduttori. L’anno scorso con Clementino, e non solo, le risate non sono sicuramente mancate. Vediamo chi ci sorprenderà quest’anno. Leggi anche: Nello Buongiorno: chi è la voce di The, età, carriera e le collaborazioni con la Rai La conferma del programma Sicuramente Antonella Clerici ha dato qualcosa al programma che l’ha reso speciale. La sua conduzione, segnata da una forte esperienza, è sempre unica e professionale. Infatti gli ascolti hanno superato il 20% e questa è stata una grade dimostrazione di come il suo lavoro sia ancora, giustamente, ripagato dal pubblico. Il sorriso che ci accompagna da anni è pronto per ...

CorriereCitta : The Voice Senior: rivelati i nomi dei nuovi giudici - web_sophiezinha : RT @_dudaspolavori: o guri la do colegio no the voice kkkk fofo - vantcchanel : RT @Qg_Barmys: ??A participante Amber Reid cantou #BTS_Butter no palco do The Voice Australia! @BTS_twt #BTS l ©90_cestlavie https://t… - deblss : RT @Qg_Barmys: ??A participante Amber Reid cantou #BTS_Butter no palco do The Voice Australia! @BTS_twt #BTS l ©90_cestlavie https://t… - spiderchanges : RT @Qg_Barmys: ??A participante Amber Reid cantou #BTS_Butter no palco do The Voice Australia! @BTS_twt #BTS l ©90_cestlavie https://t… -