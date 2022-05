Tempesta d'amore, anticipazioni 2 maggio: Hannes affronta Maja (Di lunedì 2 maggio 2022) Hannes e Maja saranno tra i protagonisti della puntata di Tempesta d'amore di oggi, lunedì 2 maggio. Il giovane, infatti, come rivelano le anticipazioni odierne, sarà gelosissimo della fidanzata dopo averla vista in compagnia di Florian mentre sembravano particolarmente intimi e vicini. Hannes sarà certo che tra il guardaboschi e Maja ci sia ancora un forte legame e vorrà approfondire la questione con la ragazza. La Von Thalheim sarà in difficoltà e proverà a rassicurare Hannes in tutti i modi, ma poi gli confesserà di provare ancora qualcosa per Florian. Tuttavia, nonostante la ragazza affermerà di non aver dimenticato Vogt, spiegherà ad Hannes che ora è con lui che vuole stare e che non deve avere dubbi sulla loro ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 2 maggio 2022)saranno tra i protagonisti della puntata did'di oggi, lunedì 2. Il giovane, infatti, come rivelano leodierne, sarà gelosissimo della fidanzata dopo averla vista in compagnia di Florian mentre sembravano particolarmente intimi e vicini.sarà certo che tra il guardaboschi eci sia ancora un forte legame e vorrà approfondire la questione con la ragazza. La Von Thalheim sarà in difficoltà e proverà a rassicurarein tutti i modi, ma poi gli confesserà di provare ancora qualcosa per Florian. Tuttavia, nonostante la ragazza affermerà di non aver dimenticato Vogt, spiegherà adche ora è con lui che vuole stare e che non deve avere dubbi sulla loro ...

AssuntaLiccard9 : @Eliely41 Sn pienamente d'accordo cn te io l'ho spero ancora xchè credo nell'amore vero è cm dice 1 vecchio detto… - UgoBaroni : RT @Vitality1978: L'amore non è risacca, l'Amore è Tempesta! Alessandro D'Avenia (2 maggio 1977,Palermo??) #Buongiorno ?? #2maggio ??? http… - DimitriDeVita : RT @Vitality1978: L'amore non è risacca, l'Amore è Tempesta! Alessandro D'Avenia (2 maggio 1977,Palermo??) #Buongiorno ?? #2maggio ??? http… - Mari_Classica : RT @Vitality1978: L'amore non è risacca, l'Amore è Tempesta! Alessandro D'Avenia (2 maggio 1977,Palermo??) #Buongiorno ?? #2maggio ??? http… - R_o_b_y_50 : RT @Vitality1978: L'amore non è risacca, l'Amore è Tempesta! Alessandro D'Avenia (2 maggio 1977,Palermo??) #Buongiorno ?? #2maggio ??? http… -