Supercoppa Italiana, nuovo format in arrivo? De Siervo: “Stiamo valutando questa novità” (Di lunedì 2 maggio 2022) Intervenuto a Radio Anch’io Sport in onda su Radio Uno, l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha parlato della prossima edizione della Supercoppa Italiana, che verrà giocata nuovamente in Arabia Saudita, ma ha svelato un importante particolare per il futuro. Infatti, stando alle sue parole, la Lega Serie A starebbe valutando una radicale modifica al format della competizione. Fin dalla sua fondazione nel 1988, la Supercoppa si è giocata in gara unica tra la squadra vincitrice dello Scudetto e la squadra vincitrice della Coppa Italia, ma fra qualche anno la storia potrebbe cambiare. Di seguito le parole di De Siervo: Supercoppa Italiana 2014 Juventus vs Napoli (Photo by Francois Nel/Getty Images) “La ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 maggio 2022) Intervenuto a Radio Anch’io Sport in onda su Radio Uno, l’ad della Lega Serie A Luigi De, ha parlato della prossima edizione della, che verrà giocata nuovamente in Arabia Saudita, ma ha svelato un importante particolare per il futuro. Infatti, stando alle sue parole, la Lega Serie A starebbeuna radicale modifica aldella competizione. Fin dalla sua fondazione nel 1988, lasi è giocata in gara unica tra la squadra vincitrice dello Scudetto e la squadra vincitrice della Coppa Italia, ma fra qualche anno la storia potrebbe cambiare. Di seguito le parole di De2014 Juventus vs Napoli (Photo by Francois Nel/Getty Images) “La ...

