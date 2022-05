Supercoppa Italiana con 4 squadre: l’ultima idea che arriva dalla Serie A! (Di lunedì 2 maggio 2022) la prossima finale di Supercoppa si giocherà non in inverno ma prima del via del campionato di Serie A in Arabia Saudita. Della competizione e dei programmi futuri ha parlato l’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo, ai microfoni di Radio Uno. Supercoppa nuovo formatQueste le sue parole: “Sì, si torna in Arabia, abbiamo un contratto ereditato, è l’ultimo anno, abbiano cercato di risolverlo ma per una Serie di clausole non è stato possibile. Stiamo valutando un altro accordo di prospettiva sempre all’estero“. Tra le istituzioni calcistiche italiane, inoltre, inizia a prendere sempre più piede la strada della final four per la Supercoppa, format che già avviene in Spagna. Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 maggio 2022) la prossima finale disi giocherà non in inverno ma prima del via del campionato diA in Arabia Saudita. Della competizione e dei programmi futuri ha parlato l’amministratore delegato dellaA Luigi De Siervo, ai microfoni di Radio Uno.nuovo formatQueste le sue parole: “Sì, si torna in Arabia, abbiamo un contratto ereditato, è l’ultimo anno, abbiano cercato di risolverlo ma per unadi clausole non è stato possibile. Stiamo valutando un altro accordo di prospettiva sempre all’estero“. Tra le istituzioni calcistiche italiane, inoltre, inizia a prendere sempre più piede la strada della final four per la, format che già avviene in Spagna.

