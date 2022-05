Superbonus 110 | proroga lavori villette | bozza decreto

(Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – I proprietari diche intendono beneficiare del110% avranno 3 mesi in più per portare lo stato di avanzamento deial 30%. Il termine del 30 giugno, si legge nelladellegge all’esame del Consiglio dei ministri, vieneto al 30 settembre: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuatiper almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche inon agevolati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

