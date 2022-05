Superati i 50 anni il corpo cambia drasticamente: il mondo della chirurgia plastica vi dedica interventi efficaci e innovativi (Di lunedì 2 maggio 2022) Décolleté privo di tono, pancetta, maniglie dell’amore sui fianchi e cuscinetti sulle cosce. Con l’arrivo della menopausa è inevitabile perdere la definizione delle forme. La silhouette “a clessidra”, armoniosa e con il punto vita ben disegnato dei 30 anni, cede il passo a quella “a pera” o “a mela” tipica dei 50 anni, dai volumi concentrati sulla parte inferiore. Anche se lo stile di vita rifugge gli eccessi ed è focalizzato su una dieta bilanciata e un minimo di esercizio fisico quotidiano, spesso gli sforzi per contrastare la nuova distribuzione delle rotondità orchestrata dagli ormoni sono inutili. Per ritrovarla un aiuto arriva dalla chirurgia plastica, che individua nell’addominoplastica, nella liposuzione e nella liposcultura i protocolli utili per migliorare le ... Leggi su iodonna (Di lunedì 2 maggio 2022) Décolleté privo di tono, pancetta, maniglie dell’amore sui fianchi e cuscinetti sulle cosce. Con l’arrivomenopausa è inevitabile perdere la definizione delle forme. La silhouette “a clessidra”, armoniosa e con il punto vita ben disegnato dei 30, cede il passo a quella “a pera” o “a mela” tipica dei 50, dai volumi concentrati sulla parte inferiore. Anche se lo stile di vita rifugge gli eccessi ed è focalizzato su una dieta bilanciata e un minimo di esercizio fisico quotidiano, spesso gli sforzi per contrastare la nuova distribuzione delle rotondità orchestrata dagli ormoni sono inutili. Per ritrovarla un aiuto arriva dalla, che individua nell’addomino, nella liposuzione e nella liposcultura i protocolli utili per migliorare le ...

