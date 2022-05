Spagna, il premier Sanchez e la ministra Robles spiati col software Pegasus: rubati dati dai loro cellulari (Di lunedì 2 maggio 2022) Continua a far discutere in Spagna lo spionaggio tramite Pegasus, un software spia venduto dall’azienda israeliana NSO Group e che può essere acquistato solo da istituzioni governative come eserciti, servizi d’intelligence, forze di sicurezza dello Stato. In una conferenza stampa convocata d’urgenza in un giorno festivo per diverse comunità autonome, il ministro della Presidenza, Félix Bolaños, ha annunciato che i telefoni istituzionali del presidente del governo, Pedro Sánchez, e della ministra della Difesa, Margarita Robles, sono stati infettati dal malware. Il cellulare del presidente è stato attaccato due volte a maggio e a giugno 2021, mentre quello della ministra una volta a giugno dello stesso anno. In quei mesi il Paese stava attraversando una crisi diplomatica con il Marocco, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Continua a far discutere inlo spionaggio tramite, unspia venduto dall’azienda israeliana NSO Group e che può essere acquistato solo da istituzioni governative come eserciti, servizi d’intelligence, forze di sicurezza dello Stato. In una conferenza stampa convocata d’urgenza in un giorno festivo per diverse comunità autonome, il ministro della Presidenza, Félix Bolaños, ha annunciato che i telefoni istituzionali del presidente del governo, Pedro Sánchez, e delladella Difesa, Margarita, sono stati infettati dal malware. Il cellulare del presidente è stato attaccato due volte a maggio e a giugno 2021, mentre quello dellauna volta a giugno dello stesso anno. In quei mesi il Paese stava attraversando una crisi diplomatica con il Marocco, ...

