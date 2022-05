Snooker | quanti soldi ha guadagnato Ronnie O’Sullivan vincendo il Mondiale? Cifre assurde | montepremi

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 maggio 2022)ha vinto il2022 didopo aver sconfitto Judd Trump nella Finale giocata come da tradizione al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra). Il 46enne inglese ha avuto la meglio sul connazionale col punteggio di 18-13 e ha così potuto festeggiare il settimo titolo iridato della carriera, agganciando lo scozzese Stephen Hendry in testa all’albo d’oro dei Mondiali. Il giocatore più forte di tutti i tempi nel cosiddetto biliardo all’inglese ha disputato un torneo ai limiti del surreale e ha ampiamente meritato il settimo sigillo. Il ribattezzato The Rocket può fregarsi le mani per aver conquistato una cospicua somma in denaro.hail ...