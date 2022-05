Servizi segreti italiani, proroga di 4 anni per Giovanni Caravelli all’Aise e di 2 anni a Mario Parente all’Aisi (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Governo guidato da Mario Draghi ha prorogato il mandato degli attuali vertici dei Servizi segreti italiani. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica ha, infatti, confermato per altri 4 anni Giovanni Caravelli come Direttore dell’Aise, il Servizio segreto esterno, e per altri 2 anni Mario Parente alla guida dell’ansi, l’agenzia per la sicurezza interna. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Governo guidato daDraghi hato il mandato degli attuali vertici dei. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica ha, infatti, confermato per altri 4Giovcome Direttore dell’Aise, ilo segreto esterno, e per altri 2alla guida dell’ansi, l’agenzia per la sicurezza interna. L'articolo LA NOTIZIA.

