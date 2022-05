Senza Mino Raiola | l' agenda del cugino Vincenzo Arriva un terremoto sul calcio italiano E Pogba

(Di lunedì 2 maggio 2022) Haaland,, ma anche Ibrahimovic, Donnarumma, Balotelli, Verratti, De Ligt, Romagnoli, Bonaventura o De Vrij. La lista è lunghissima e non possiamo metterci a elencare tutti i giocatori che fino a sabato scorso erano assistiti da, scomparso a 54 anni per un male che lo ha spento in pochi mesi. Il re campano delmercato aveva un fatturato da quasi 85 milioni di euro all'anno. Un impero pazzesco che ora verrà rilevato da suo, per tutti Enzo, da anni al fianco di. Come confermato sui social dopo il decesso dalla famiglia: “Il suo progetto sarà portato avanti con la stessa passione”.per anni al fianco diha imparato ...

... perché a lui di certo non interessava fare da passatempo estivo a gente che non sa stare...Raiola aveva un modo di difendere i "suoi" che solo gli aridi si spiegano con laIl gruppo continuerà a portare avanti l'azienda anche, contando sulla fiducia e la conferma di alcuni giocatori che erano molto legati a Raiola, come ad esempio Paul Pogba e Zlatan ...Il gruppo continuerà a portare avanti l'azienda anche senza Mino, contando sulla fiducia e la conferma di alcuni giocatori che erano molto legati a Raiola, come ad esempio Paul Pogba e Zlatan ...Mino ha lottato fino all'ultimo istante con tutte le sue forze proprio come faceva per difendere i calciatori. E ancora una volta ci ha reso orgogliosi di lui, senza nemmeno rendersene conto".