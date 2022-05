“Se l' ho superata…” Alessandra Celentano | la frase al veleno dell' ex alunno | chi la umilia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 maggio 2022) Nunzio Stancampiano è l'eliminato del settimo serale di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il ballerino catanese può essere sicuramente soddisfatto di essere arrivato a un paio di puntate dalla finalissima, soprattutto in considerazione del fatto che era stato inizialmente scartato a settembre e poi richiamato nella scuola per sostituire l'infortunato Mattia Zenzola. Nella puntata di sabato Nunzio si è ritrovato per la quarta volta al ballottaggio finale, ma stavolta ha perso contro Albe. Il ballerino catanese si è commosso quando gli è stata comunicata l'eliminazione da Maria De Filippi, che ha prima voluto dire due parole ai ragazzi: “Siete entrambi soddisfatti, questo significa che vi è chiaro che questo è un programma tv e che ogni settimana ne esce uno. È il meccanismo del programma che porta a una finale, e questo mi fa piacere perché nessuno ...