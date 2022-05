"Se fosse stato ebreo...". Mentana sfida in tv Sergej Lavrov: lo sfogo pesante di Mitraglietta (Di lunedì 2 maggio 2022) "Un solo breve ragionamento prima di andare su altro". Con queste parole Enrico Mentana dice la sua sulle affermazioni di Sergej Lavrov. Il ministro degli Esteri russo, ospite di Zona Bianca, ha paragonato Hitler a Volodymyr Zelensky per le sue origini ebraiche scatenando la bufera. Così anche il direttore del Tg di La7 si intromette precisando di conoscere "bene per motivi che non vi sto a dire le leggi razziali del 1938 in Italia". Da qui la precisazione: "Se Hitler fosse stato ebreo, sarebbe dovuto andare anche lui nei campi di sterminio. Secondo le leggi italiane, non quelle tedesche. Si tratta di una fesseria col botto, per di più oltraggiosa perché evidentemente mette tutto sullo stesso piano". Le parole del fedelissimo di Vladimir Putin non hanno indignato solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) "Un solo breve ragionamento prima di andare su altro". Con queste parole Enricodice la sua sulle affermazioni di. Il ministro degli Esteri russo, ospite di Zona Bianca, ha paragonato Hitler a Volodymyr Zelensky per le sue origini ebraiche scatenando la bufera. Così anche il direttore del Tg di La7 si intromette precisando di conoscere "bene per motivi che non vi sto a dire le leggi razziali del 1938 in Italia". Da qui la precisazione: "Se Hitler, sarebbe dovuto andare anche lui nei campi di sterminio. Secondo le leggi italiane, non quelle tedesche. Si tratta di una fesseria col botto, per di più oltraggiosa perché evidentemente mette tutto sullo stesso piano". Le parole del fedelissimo di Vladimir Putin non hanno indignato solo ...

rulajebreal : Mentana commenta le parole di Lavrov:”Conosco bene le leggi razziali del 1938 in Italia: se Hitler fosse stato ebre… - borghi_claudio : @mauri1brescia Ma secondo lei, se non ci fosse stato l'euro, la moneta di uno stato pieno di centrali nucleari come… - La7tv : #intanto Enrico #Mentana commenta le parole del ministro russo #Lavrov: 'Conosco bene le leggi razziali del 1938 in… - balestro_beppe : RT @mentalblankness: #Lavrov:'#Bucha è un fake clamoroso'. Averlo fatto parlare è stato come invitare Kappler a dare la sua versione sulle… - sempliceanonimo : Quoto tantissimo, manco fosse un segreto di stato. -