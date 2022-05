Scappa con un gratta e vinci da 500 000 euro a Napoli | svolta nel caso | per il Tribunale va processato

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 2 maggio 2022)nella vicenda di Gaetano Scutellaro, il 57enne tabaccaio che a settembre 2021 ha rubato ad una cliente unvincente da 500.000. L’uomo era stato inizialmente ritenuto parzialmente incapace di intendere e di volere e quindi non processabile: una seconda perizia ha ribaltato le cose e Scutellaro ora sarà. Il tabaccaio che ha rubato ilandrà a processo: è in grado di intendere e volere La vicenda dalla proa diaveva sorpreso e fatto sorridere. Assurda di per sé, ma pur sempre potenzialmente un crimine da perseguire penalmente. Una prima perizia su Gaetano Scutellaro aveva stabilito che il furto del tagliando e la conseguente fuga non erano processabili perché l’uomo non ...