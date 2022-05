Sanremo 2023 | Amadeus annuncia le date delle 5 serate

Leggi su dilei

(Di lunedì 2 maggio 2022)tornerà per il quarto anno consecutivo al timone del Festival di. Proprio questa sera, in diretta al Tg1, il conduttore e direttore artistico ha svelato lecinquedella prossima edizione. Scopriamo quando andrà in onda il Festival di: quando andrà in onda Cavallo vincente non si cambia. Per questo la Rai ha deciso di riconfermare per la quarta voltaal comando del Festival di. Nella doppia veste di conduttore e direttore artistico, il presentatore ha dimostrato di poter dare nuova linfa alla storico kermesse canora, convincendo un pubblico trasversale, per gusti musicali ed età. Oggi, durante un collegamento con il Tg1 della ...