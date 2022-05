Sandro Sabatini: “Spalletti e il Napoli si separeranno a fine stagione” (Di lunedì 2 maggio 2022) Non sembra trovare pace l’ambiente Napoli. Dopo l’addio del capitano Lorenzo Insigne che a fine stagione lascerà la sua maglia numero 24 per trasferirsi in Canada, neanche l’allenatore Luciano Spalletti è sicuro della riconferma stando a quanto riportato da un’indiscrezione del giornalista Sandro Sabatini. Nelle ultime settimane, Aurelio De Laurentiis era intervenuto rassicurando i tifosi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Non sembra trovare pace l’ambiente. Dopo l’addio del capitano Lorenzo Insigne che alascerà la sua maglia numero 24 per trasferirsi in Canada, neanche l’allenatore Lucianoè sicuro della riconferma stando a quanto riportato da un’indiscrezione del giornalista. Nelle ultime settimane, Aurelio De Laurentiis era intervenuto rassicurando i tifosi L'articolo

Tru_Visioner : RT @FMCROfficial: Segnalo che Sandro Sabatini è stato capo ufficio stampa dell'Inter per 7 anni, dal 1994 al 2001. - Shigeomobkun : RT @FMCROfficial: Segnalo che Sandro Sabatini è stato capo ufficio stampa dell'Inter per 7 anni, dal 1994 al 2001. - MLCNSN : RT @FMCROfficial: Segnalo che Sandro Sabatini è stato capo ufficio stampa dell'Inter per 7 anni, dal 1994 al 2001. - Bionto : RT @FMCROfficial: Segnalo che Sandro Sabatini è stato capo ufficio stampa dell'Inter per 7 anni, dal 1994 al 2001. - EKruger9 : RT @FMCROfficial: Segnalo che Sandro Sabatini è stato capo ufficio stampa dell'Inter per 7 anni, dal 1994 al 2001. -